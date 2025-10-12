Infanticidio a Reggio Calabria, le bugie di Sara alle amiche sullo stato di gravidanza

Le bugie di Sara Genovese. Mentì a chiunque e fece tutto da sola la 25enne di Pellaro, frazione della periferia sud di Reggio, arrestata (ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico) perché accusata di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi e di soppressione di cadavere in relazione a un suo terzo bambino partorito tre anni fa.

Agì in autonomia ed all’insaputa della famiglia e degli amici più stretti, all’oscuro anche dello stato di gravidanza. L’unica persona ad essere a conoscenza che Sara fosse incinta era il fidanzato Annunziato Nucera, 31 anni: denunciato a piede libero, risponde di favoreggiamento personale.

