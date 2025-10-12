Infanticidio a Reggio Calabria, le bugie di Sara alle amiche sullo stato di gravidanza

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Dall'analisi delle chat gli investigatori della Squadra mobile ricavano la certezza che la giovane donna «mente spudoratamente». Decine e decine di messaggi che risalgono all'estate 2024

Un fermo immagine tratto da un video della Squadra Mobile di Reggio Calabria relativo alle indagini che hanno portato all'arresto di una giovane accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa, 9 ottobre 2025. ANSA/ UFFICIO STAMPA POLIZIA DI STATO ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Le bugie di Sara Genovese. Mentì a chiunque e fece tutto da sola la 25enne di Pellaro, frazione della periferia sud di Reggio, arrestata (ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico) perché accusata di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi e di soppressione di cadavere in relazione a un suo terzo bambino partorito tre anni fa.
Agì in autonomia ed all’insaputa della famiglia e degli amici più stretti, all’oscuro anche dello stato di gravidanza. L’unica persona ad essere a conoscenza che Sara fosse incinta era il fidanzato Annunziato Nucera, 31 anni: denunciato a piede libero, risponde di favoreggiamento personale.
