Controlli dei carabinieri a Santo Stefano in Aspromonte: sequestrati quad e moto da cross utilizzati in modo illecito

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Stazione di Santo Stefano in Aspromonte, impegnati in un’azione mirata di prevenzione e sicurezza stradale.

Nelle ultime settimane i militari hanno intensificato le verifiche sulla circolazione dei veicoli, concentrandosi in particolare sull’uso irregolare di quad e moto da cross nelle aree urbane e rurali del territorio comunale.

L’intervento nasce dalla necessità di contrastare un fenomeno sempre più diffuso: la circolazione di mezzi non immatricolati o privi di assicurazione, spesso condotti da persone senza casco e in violazione delle più elementari norme di sicurezza. Una pratica che, oltre a rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità, genera disturbo alla quiete e degrado ambientale nelle zone interessate.

Dopo una fase di osservazione e monitoraggio dei punti più sensibili – in particolare nelle aree periferiche, lungo i sentieri montani e le strade secondarie – i Carabinieri hanno identificato e fermato diversi conducenti, procedendo al sequestro di numerosi mezzi e alla contestazione di multe per mancanza di assicurazione, targa e revisione.