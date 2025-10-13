Due sorelle di 14 e 15 anni gravi dopo un incidente con la minicar a Palmi

Sono rimaste gravemente ferite dopo un incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri sulla statale 18 a Palmi. Si tratta di due sorelle di 14 e 15 anni, che viaggiavano a bordo di una minicar quando si sono scontrate con un'altra auto. Le giovani erano di ritorno verso casa nel quartiere San Leonardo quando il conducente dell'altra vettura, in fase di sorpasso, le avrebbe centrate in pieno, salvo poi fermarsi a prestare soccorso. Ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dello schianto. Le ragazze sono state trasportate all'ospedale Gom di Reggio Calabria a causa delle ferite riportate nello scontro. Avrebbero riportato diverse fratture ma non sarebbero in pericolo di vita.