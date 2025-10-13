Duplice infanticidio a Reggio Calabria, Sara Genovese interrogata per un'ora e mezza

Sara Genovese, la giovane 25enne di Reggio accusata di duplice infanticidio, è stata interrogata stamattina ed ha risposto a tutte le domande poste dal gip Claudio Treglia e dal

pubblico ministero Chiara Greco. Interrogatorio alla presenza dei legali di difesa, avvocati Carlo Morace e Giuseppina Quattrone. Per un'ora e mezza Sara Genovese ha fornito la sua versione sui fatti contestati. La difesa ha solo commentato la necessità "di preservare una giovane donna che presenta enormi fragilità" sottolineando la delicatezza della Procura di Reggio "per avere evitato la diffusione di ordinanza ed elementi di prova".