Reggio Calabria, pressanti richieste della politica all'Avr: assolti Castorina, Nucera e due dipendenti

Cadono in Tribunale a Reggio Calabria le accuse nel processo “Helios”, l'indagine sulle presunte, secondo l'accusa pressanti richieste della politica di Reggio all’Avr, il colosso che per anni ha gestito il servizio di raccolta rifiuti nella Città metropolitana reggina. Assolti con formula piena, «perché il fatto non sussiste»>, l'ex consigliere regionale Giovanni Nucera e il consigliere comunale Antonino Castorina. Assolti contestualmente anche i dipendenti dell'azienda dei rifiuti, Francesco Antonio Purrone e Giglio Genoese. Il collegio di difesa era composto dagli avvocati Francesco Gatto, Lorenzo Gatto, Carlo Morace, Natale Polimeni, Vittorio Manes. Il Tribunale si è riservato in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.