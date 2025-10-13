Reggio, Mattiani (Lega) e Ranuccio (Pd) uniti nella lotta per deleghe e funzioni alla Città Metropolitana

Uno è stato il più votato del Pd (Giuseppe Ranuccio); l’altro è stato il più votato della Lega (Giuseppe Mattiani). Entrambi sono di Palmi e, anche se politicamente distanti, entrambi hanno confermato ieri mattina – durante la trasmissione radiofonica “San Giorgio e il drago” condotta da Maurizio Insardà –, che si batteranno per ottenere il riconoscimento da parte della Regione del trasferimento di deleghe, funzioni e personale dalla Città Metropolitana per dotare, dopo oltre undici anni di incredibile attesa, il territorio reggino di un Ente pienamente efficiente ed efficace, che sarà uno strumento formidabile per costruire lo sviluppo e il futuro dei reggini. Una bella notizia per Reggio, da qualsiasi prospettiva la si guardi. Perché due politici di primo piano che hanno conquistato un ampio consenso e che si apprestano a entrare a Palazzo Campanella come consiglieri regionali di schieramenti diversi (Mattiani potrebbe anche essere assessore nel prossimo Occhiuto-bis) ma che, per una volta, si ricordano di essere reggini prima ancora che essere espressione di una parte politica sembra una piccola rivoluzione copernicana.

