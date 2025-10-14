Depurazione a Reggio Calabria, ai nastri di partenza i lavori su rete e collettore a Oliveto

Un altro pezzo del puzzle si incasella. L’ufficio del commissario straordinario unico ha dato disco verde al progetto che apre la strada alla all’esecuzione dei lavori per il completamento delle reti fognanti e realizzazione del nuovo collettore all’impianto di depurazione di Oliveto. Struttura che ricade nell’agglomerato di Reggio, pur essendo tecnicamente nel territorio del Comune di Motta San Giovanni. Oliveto è infatti indicato come uno dei sette lotti dello schema depurativo dell’Ato 5. Operazione ai nastri di partenza.

