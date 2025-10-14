È stata emessa qualche giorno addietro l’ordinanza d’interdizione dello scivolo “0” del porto di Villa. L’atto, a firma di Francesco Rizzo, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, si inserisce nel contesto del progetto di risanamento strutturale dello scivolo la cui esecuzione, a suo tempo, era stata aggiudicata alla ditta Silem srl (e finanziata da risorse che sono stata canalizzate in ambito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Per realizzare tali lavori si è resa necessaria, tra l’altro – come già comunicato – la delocalizzazione su Reggio Calabria del servizio di traghettamento tra Villa San Giovanni e Messina che viene operato da Bluferries. Il tutto con dei tempi previsti di sessanta giorni.
Porto di Villa San Giovanni, interdetto lo “scivolo zero”
Da ieri vige il divieto assoluto di parcheggio, transito, fermata e sosta in concomitanza con i lavori di risanamento strutturale che dovrebbero durare fino al 13 dicembre
