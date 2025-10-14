Porto di Villa San Giovanni, interdetto lo “scivolo zero”

È stata emessa qualche giorno addietro l’ordinanza d’interdizione dello scivolo “0” del porto di Villa. L’atto, a firma di Francesco Rizzo, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, si inserisce nel contesto del progetto di risanamento strutturale dello scivolo la cui esecuzione, a suo tempo, era stata aggiudicata alla ditta Silem srl (e finanziata da risorse che sono stata canalizzate in ambito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per realizzare tali lavori si è resa necessaria, tra l’altro – come già comunicato – la delocalizzazione su Reggio Calabria del servizio di traghettamento tra Villa San Giovanni e Messina che viene operato da Bluferries. Il tutto con dei tempi previsti di sessanta giorni.

