Rassegna stampa 14-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, la vittoria di Occhiuto è nei numeri: è suo il primato in 271 comuni su 404
Sistema Porti italiani da semplificare. E Gioia Tauro è sempre da difendere
La vita a rate nel cuore della Calabria, quando il debito rallenta la crescita
«Nuovo ospedale di Catanzaro? Non è necessario». Bruno e Puzzonia contrari all’idea
Inchiesta Ostro a Badolato, il “patto illecito” ci fu ma sono venute meno le esigenze cautelari
Tari a Lamezia Terme, inviati gli avvisi di pagamento: da riscuotere ancora 5 milioni di euro
Provincia di Vibo Valentia, la tensione resta alta: il caso sul tavolo della Prefettura
Cosenza, l’Asp promuove l’infermiere di famiglia
Rende, l’incendio a Villaggio Europa. I residenti: “Appelli caduti nel vuoto”
Unical, 89 docenti nella classifica dei migliori ricercatori al mondo
Castrovillari, il gas medicale gonfiava le spese Asp: danno erariale da un milione di euro
Depurazione a Reggio Calabria, ai nastri di partenza i lavori su rete e collettore a Oliveto
Porto di Villa San Giovanni, interdetto lo “scivolo zero”
Gioia Tauro, cacciatori fermati e rapinati dei fucili da due banditi armati di kalashnikov
Vent’anni fa l’assassinio di Franco Fortugno a Locri, «Dalla tragedia si è generato un moto di risveglio»
Gioiosa, finisce in manette “custode” di cocaina e hashish
