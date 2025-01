“Il campionato del Bergamotto in pasticceria a Reggio Calabria non coinvolge i pasticceri reggini”: il presidente Musolino difende il territorio

L'annuncio del Campionato del Bergamotto in Pasticceria a Reggio Calabria da parte del celebre maestro pasticcere Iginio Massari ha suscitato non poche polemiche e critiche, soprattutto per il mancato coinvolgimento dei pasticceri e delle associazioni di categoria di Reggio Calabria. Non è e non vuole essere una mera polemica locale, tutt’altro.

“Questa decisione ha lasciato molti perplessi e ha sollevato diverse questioni riguardo alla rappresentatività e al valore di un evento che dovrebbe celebrare una delle eccellenze del territorio calabrese e soprattutto reggino”, spiega in una nota il presidente nazionale Conpait, Angelo Musolino.

Il maestro Musolino è, tra l'altro, calabrese. Ed esprime pieno apprezzamento verso chi, come Massari, prova ad esaltare e promuovere l'unicità del prodotto calabrese come il bergamotto di Reggio Calabria. “Sono anni che festeggiamo, promuoviamo e spingiamo, tutti insieme, il nostro bergamotto di Reggio Calabria. Abbiamo svolto e continuiamo a svolgere campionati da sempre”, sottolinea Musolino. “Ci saremmo il coinvolgimento di tutti gli attori locali, nessuno escluso, come i pasticceri della città, le associazioni di categoria, Apar e Apga, e tutti quelli che, da anni, sono impegnati sul campo, lavorando con il nostro prodotto principe”.