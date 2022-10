I tesori del territorio reggino in mostra per attirare le compagnie crocieristiche

Si è conclusa a Palazzo “Pasquino Crupi”, ammirando l'inestimabile collezione di opere d'arte custodite ed esposte nelle sale del sito culturale, il “Fam Trip” delle compagnie crocieristiche nel territorio una vista conoscitiva che ha coinvolto alcuni operatori delle compagnie di navigazione fra le più importanti al mondo.

Rappresentanti di Swan Hellenic, SilverSea, Holland America group, Le Ponant, Sea Dreams e Star Clipper, riuniti dalla partnership tra l'Autorità di sistema portuale, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, in questi ultimi giorni hanno avuto la possibilità di scoprire ed approfondire alcune delle bellezze ed unicità culturali, naturali, paesaggistiche, artistiche, storiche ed enogastronomiche del nostro territorio. Con loro anche Claudine Pohl, fondatrice di "Lemoneight", leader nel comparto crocieristico via web, nominata “Top 40 Young Talents Under 40” in the Cruise Industry World-Wide da Seatrade Cruise Global e finalista per il Talent Development Award.

Fra le mete visitate, insieme a Cristiana Laurà dell'Autorità di Sistema portuale dello Stretto, ci sono stati i boschi di Gambarie, la Costa Viola, il Museo archeologico nazionale, Pentedattilo, il Museo del Bergamotto e, più in generale, l'intero anello storico, culturale e artistico della città di Reggio Calabria. "Un'ulteriore occasione - ha commentato il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace -, nata dall'ottima sinergia attivata con l'Autorità di sistema portuale e con il Comune, che ci consente di mostrare ad operatori del settore le principali bellezze del nostro territorio e di proporre un circuito di visita appetibile ed in grado di intercettare i flussi turistici più consistenti in ambito internazionale che guardano con molto interesse al nostro territorio".

