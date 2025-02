Gerace antica e ultramoderna punta sul “sogno normanno”

Il sogno normanno di Gerace è stato protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano che ha chiuso i battenti martedì pomeriggio. La Città dello Sparviero «ha catturato – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale - l’attenzione del pubblico grazie al suo innovativo catalogo di esperienze “Siamo Tutti Ruggero“, che raccoglie cinquanta attività autentiche, altamente appetibili per un mercato sempre più esigente alla ricerca di esperienze immersive e di valore». Nel corso della fiera, il Comune di Gerace ha organizzato due incontri nell’Agorà Calabria, durante i quali sono stati presentati gli strumenti digitali messi in campo per valorizzare il borgo e rendere l’esperienza di visita ancora più coinvolgente.

«Tra le principali innovazioni illustrate – spiega l’Amministrazione – l’ologramma di Ruggero il Normanno, che arricchisce la narrazione storica del borgo; la virtualizzazione dei principali monumenti, per una fruizione interattiva e accessibile a tutti; il gemello virtuale in “VR”, che permette di esplorare Gerace in un ambiente immersivo; le mappe ludiche interattive, per un’esperienza di scoperta dinamica e coinvolgente; la Web AR, che consente di approfondire i punti di interesse del borgo attraverso podcast e contenuti virtuali; le strategie di comunicazione digitale, tra cui invasioni digitali, fam trip, un’intensa attività sui social network e una piattaforma di contenuti dedicata». Il secondo incontro si è focalizzato sul tema dell’attrattività dei borghi, evidenziando come queste realtà rappresentino un elemento chiave della nuova domanda turistica.