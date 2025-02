Gerace accoglie “Dante per i borghi”: cultura e territorio nel viaggio dantesco

Un evento tra teatro, geografia e sapori locali

Prosegue il viaggio itinerante “Dante per i borghi. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è”, ideato dalla Società Dante Alighieri con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory. Domenica 23 febbraio il progetto farà tappa a Gerace (Reggio Calabria), nella Chiesa di San Francesco, con un evento che unisce cultura, turismo e valorizzazione del territorio.

Dopo aver toccato città come San Daniele del Friuli, Grazie di Curtatone, Castrocielo, Montegiorgio e Portobuffolè, il viaggio arriva in Calabria con un appuntamento a ingresso gratuito, in programma alle 18.30. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero del Turismo, patrocinata dal Giubileo 2025 Città del Vaticano e dalla Società Geografica Italiana, è realizzata in collaborazione con i Comitati in Italia della Società Dante Alighieri.