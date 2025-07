Altri cento... di questi giorni per gli studenti del “Volta” di Reggio Calabria

È il momento di tirare le somme anche al liceo scientifico “Volta”. «I brillanti risultati raggiunti dai nostri studenti agli esami di Stato – dichiara la dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso – attestano la serietà e la passione con cui essi si approcciano allo studio. La complessità attuale richiede preparazione, impegno, capacità di superare gli ostacoli, all’interno e fuori dalla scuola. Un plauso con soddisfazione e orgoglio ai nostri ragazzi, sia a chi ha raggiunto il risultato massimo, sia a chi, comunque, al di là della votazione finale, ha dimostrato a sé stesso, per primo, l’eccellenza dell’unicità. Un augurio a tutti loro per un percorso brillante, nel prosieguo degli studi e della vita, sicuri che la preparazione acquisita con rigore metodologico sia per loro una guida indispensabile».

Diplomati con 100 e lode: Luana Morabito, Giuseppe Rinaldo, Fabio Scordino (5ASA); Vincenzo Scopelliti, Andrea Vinci (5BSA); Elvira Romeo, Elisa Tedesco (5CSA); Antonella Barreca, Demetrio Cutrupi, Gabriele Rodà (5DSA); Luca Caserta, Francesca Giorgia Latella (5BSPO), Angela Briganti, Alessandro Vadalà (5CSPO); Demetrio Rosaci (5DSPO); Maria Benedetta Delfino, Demetrio Francesco Galli, Teresa Minniti, Antonino Morabito, Gaia Maria Plutino, Sara Ripepi, Manuel Suraci (5C); Elisa Barreca, Assunta Anna Crucitti, Gaia De Benedetto, Nicole Laurendi, Sebastiano Nucera, Domenico Zavettieri (5D); Sara Azzarà, Francesca Cogliandro (5E).

Hanno preso 100: Gianluca Arcati, Mariangela Arcudi, Diana Branca, Alessandro Pio Gatto, Giuseppe Liuzzo, Marco Morello (5ASA); Gaetano Mammì, Alberto Raffa (5BSA); Chiara Irrera, Maria Cristina Quattrone (5CSA); Domenico Nazareno Latella (5DSA); Youcef Abid (5ASPO); Alessia Chinnì, Stefania Barbara De Leo, Giuseppe Faustino Marino, Gaia Romeo (5BSPO); Asia Aroi, Elsa Costarella, Giovanni Cuzzocrea, Maria Chiara Pellicanò (5CSPO); Samuele Cilea, Paolo Filianoti, Giulia Nato (5DSPO); Myriam Iero (5ESPO); Marcella Favano, Sofia Giustra, Anna Martino, Domenica Quattrone, Christian Francesco Vilasi, Thea Votano (5C); Francesco Claudio Cappuccio, Giorgia Foti, Aurora Ippolito, Giulia Angela Marino, Federica Versace (5D); Andrea Battaglia, Giovanna Borzi, Giuseppe Maria Pellegrino, Federica Brigida Pitasi, Simone Postorino, Daniel Spanò (5E).