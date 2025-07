Impegno e passione, al “La Cava” di Bovalino tutta la gioia dei centisti

L’anno scolastico 2024-25 regala un bilancio più che positivo alla dirigente Maria Antonia Puntillo che chiude con grandi soddisfazioni il suo primo anno alla guida dell'IIS “Francesco La Cava”. Sono infatti ben 21 gli studenti che hanno ottenuto la maturità con il massimo dei voti, di cui nove con la lode.

Per il liceo Classico 100 e lode per Beatrice Maria Marando e Aurora Maesano; Christian Varacalli e Martina Macrì del Linguistico; per lo Scientifico Daniela Murdaca e Antonella Rechichi; per l'Istituto per il Commercio Laura Iannì e nell’elenco dei “top” ci sono pure Leonardo Primerano e Ludovico Serranò per Scienze Applicate.

Si sono meritati la votazione di 100: Iana Burian e Naaima Id Bourhim del corso serale IPC; per lo Scientifico Cristiano Ceravolo, Francesco Delfino, Andrea Franceschetti, Sara Romeo ed Antonella Signati; per il Classico Nancy Crupi, Maria Elisa Nirta e Maria Patera; Samuel Princi per l'Istituto per il Commercio e Kuljit Kaur per il Linguistico.