Melito, il borgo di Pentedattilo entra nella “Rete Faro Italia”

Nella “Rete Faro Italia” adesso c’è anche Pentedattilo. Il borgo adagiato sotto la gigantesca rocca a forma di mano è stato ufficialmente accolto nella comunità che da anni persegue la più ampia e condivisa valorizzazione dei tesori culturali nazionali.

Avanzata dall’associazione Pro Pentedattilo, da oltre un trentennio impegnata nella salvaguardia e nella promozione turistica del caratteristico paesino la richiesta è stata accolta con l’auspicio e, allo stesso tempo, la certezza che l’esempio dell’attività svolta dall’associazione d’intesa con l’amministrazione comunale «costituirà un contributo importante per la “rete”, ispirando e arricchendo il confronto con altre comunità Faro, accomunate dal desiderio di mettere al centro le persone e la cura dei luoghi».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale