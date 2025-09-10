Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Melito, il borgo di Pentedattilo entra nella “Rete Faro Italia”

Melito, il borgo di Pentedattilo entra nella “Rete Faro Italia”

Il meraviglioso “paese fantasma” è stato finalmente accolto nella comunità che da anni persegue la più ampia e condivisa valorizzazione dei tesori culturali di tutta Italia

Nella “Rete Faro Italia” adesso c’è anche Pentedattilo. Il borgo adagiato sotto la gigantesca rocca a forma di mano è stato ufficialmente accolto nella comunità che da anni persegue la più ampia e condivisa valorizzazione dei tesori culturali nazionali.
Avanzata dall’associazione Pro Pentedattilo, da oltre un trentennio impegnata nella salvaguardia e nella promozione turistica del caratteristico paesino la richiesta è stata accolta con l’auspicio e, allo stesso tempo, la certezza che l’esempio dell’attività svolta dall’associazione d’intesa con l’amministrazione comunale «costituirà un contributo importante per la “rete”, ispirando e arricchendo il confronto con altre comunità Faro, accomunate dal desiderio di mettere al centro le persone e la cura dei luoghi».
