Reggio Calabria, “Simpatia della Calabria”: un premio alle sfide raccolte

Cultura, arte, scienza medica, ricerca e saperi. Il Premio “Simpatia della Calabria 20252 - fiore all’occhiello dell’associazione “Incontriamoci Sempre Odv” guidata da Pino Strati -, incrocia le sfide di ieri e di oggi nelle storie di premiati insigniti con l’orologio da tasca Perseo - emblema della storia delle mitiche FS - e con le creazioni orafe del testimonial, Michele Affidato: Rosella Postorino, scrittrice; Nicola Leone, rettore Unical; Maria Teresa Marafioti, primario Università Londra; Francesco Billari, rettore Università Bocconi; Giovanni Logiudice, decano dei pasticceri reggini e l’Azienda ceramica Ferraro Vincenzo. Storie che diventano momento di costruzione di una società più forte, stimolo ad alimentare le competenze dei giovani, la curiosità, lo studio. Ed è questo il valore aggiunto della XVIII edizione ricca di contenuti, idee, speranze e partecipazione (tra gli ospiti anche il prof. Daniele Castrizio), la cui cerimonia al circolo tennis “Rocco Polimeni” è stata condotta da Marco Mauro ed aperta dal ricordo di Papa Francesco, già Premio Simpatia; dal video racconto dentro la magia dell’arte orafa di Affidato e dai saluti dei presidenti Pino Strati ed Ezio Privitera; ancora, apprezzate le esibizioni del giovanissimo talento Michele Bruzzese e di Turi Rugolo. L’alto profilo dei premiati si sposa con quello dei co-presentatori “tecnici” che ha alzato il livello di confronto e riflessione. Nel rivendicare l’identità dell’Ateneo reggino al centro strategico del Mediterraneo e un percorso in cresciuta con il 22 per cento in più di immatricolazioni, il rettore Giuseppe Zimbalatti dialoga con i colleghi Leone e Billari su come le Università, in modo concreto, possano essere di supporto al territorio con la considerazione che «tanto più un territorio è fragile tanto più la presenza di una università diventa importante».

