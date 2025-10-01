Capitale della Cultura 2028: Gioia Tauro presenta il dossier. Ufficializzati anche il logo e lo slogan: “Gioia è Cultura”

Annunciato dal sindaco Simona Scarcella il completamento del secondo step previsto per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

È stato infatti ufficialmente trasmesso il dossier progettuale, un documento articolato e ricco di contenuti che racconta l’identità culturale, storica e sociale della città, e che concorre con autorevolezza tra le città italiane aspiranti al prestigioso riconoscimento.

Tra gli elementi qualificanti del dossier, spicca la presentazione del logo ufficiale della candidatura: un segno grafico carico di significato simbolico ed estetico, che rappresenta un importante momento identitario per la città.

Le sfumature di blu richiamano la vocazione marinara millenaria di Gioia Tauro, mentre le sette linee curve, che si intrecciano in una forma che evoca l’infinito, simboleggiano i sette affluenti del fiume Petrace, cuore narrativo e simbolico del progetto, intitolato “Metauros: porto del Mito”. All’interno del logo è ben visibile una “G” stilizzata, a sottolineare la centralità della città nel progetto culturale e nel territorio, accompagnata dal payoff della candidatura: “La Cultura è Gioia”.

