L'Associazione Amici della Musica “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi festeggia mezzo secolo di attività

Per celebrare il traguardo raggiunto sono previsti convegni, mostre, concerti e spettacoli teatrali e musicali. Mercoledì 15 ottobre nel teatro “Manfroce” che sorge nel cuore della cittadina tirrenica, verrà messo in scena un melologo in musica dedicato alla leggenda di “Donna Canfora che vedrà in scena il celebre compositore e pianista romano Fabrizio de Rossi Re e l'attrice Annalisa Insardà. Il giorno successivo verrà proposta un'azione mitologica in musica, in prima esecuzione assoluta, dedicata alla leggenda di Glauco e Scilla, ispirata alle Metamorfosi di Ovidio. Il testo e le musiche sono di de Rossi Re; in scena Leonardo Gambardella, Annalisa Insardà, Merita Cala e Maria Chiara Forte. Quindi sarà la volta dei grandi pianisti internazionali Giuseppe Albanese (17 ottobre) e Roberto Cappello (18 ottobre), il duo palmese Francesco e Vincenzo De Stefano (25 ottobre) Giuseppe Gullotta (1 novembre).

Poi una serie di concerti con l'orchestra di fiati “Nazzareno Scerra”, forte di ben 90 musicisti, con il sassofonista Mario Marzi, primo sassofono della Scala, (21 ottobre), le orchestre dei conservatori “Fausto Torrefranca” di Vibo (17 novembre); “Francesco Cilea” di Reggio Calabria (13 dicembre).