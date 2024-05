Reggio, cresce il sostegno all’Igp del Bergamotto

I bergamotticoltori continuano la protesta contro la scelta di Occhiuto e Gallo di boicottare l’approvazione ministeriale dell’IGP Bergamotto di Reggio Calabria. Dopo quelle di Roghudi e Locri e dopo il sit-in al Consiglio Regionale i bergamotticoltori s’incontreranno a Brancaleone sabato alle ore 17,30 nella biblioteca comunale. La terza riunione prevede la partecipazione di un numero crescente di agricoltori ed è organizzata dal Comitato dei bergamotticoltori reggini insieme a Copagri Calabria, Liberi Agricoltori-ANPA, Conflavoro Agricoltura, Nuova Unci Calabria, USB Lavoro Agricolo e altre sigle e associazioni a sostegno del “Comitato promotore per l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria” che ormai ha superato i 500 associati per più di 800 ettari di bergamotteti nell’area vocata.

Giuseppe Falcone del Comitato bergamotticoltori reggini è netto: «Continueremo le assemblee divulgative perché è importante condividere il Disciplinare IGP approvato a dicembre dal Ministero e boicottato dalla Regione Calabria a febbraio e far sapere a tutti i cittadini su cosa, sia basato il grande bluff della DOP per le carenze documentali e burocratiche. Se la situazione non si sblocca per tempo, organizzeremo una grande manifestazione alla Cittadella regionale».