Porto di Gioia Tauro, Rixi: "180 milioni per elettrificarlo"

«Stiamo impegnando come ministero circa 180 milioni di euro con l’obiettivo di elettrificare l’intero porto e riuscire a gestire una mole doppia di movimentazione di container». E’ quanto ha - tra l’altro affermato - il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, in visita oggi a Gioia Tauro, dove è stato ricevuto dal presidente dell’Autorità di sistema dei mari Tirreno e Ionio meridionali, Andrea Agostinelli.

«Questo scalo è strategico a livello nazionale - ha proseguito Rixi - e dobbiamo cercare di proteggerlo come Italia per l’entrata in vigore delle nuove norme dell’Ets. Gioia Tauro è un unicum nel sistema Paese perchè è uno scalo prevalentemente di transhipment. L’infrastruttura - ha aggiunto - ha fatto grandissimi passi in avanti e credo che nei prossimi anni darà grossissime soddisfazioni all’Italia e al territorio calabrese».