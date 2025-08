Taranto riflette su ex Ilva, gas e Dri. Così Gioia Tauro rimane in corsa

Gioia Tauro resta in corsa per ospitare la nave rigassificatrice e il polo Dri previsti in via prioritaria a Taranto nel piano per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. A lasciare aperta la porta all’alternativa calabrese è la bozza dell’accordo di programma sul sito pugliese che, illustrato giovedì al Mimit e al vaglio delle istituzioni locali, potrebbe essere firmato il 12 agosto.

Di base c’è l’impegno di tutti - governo, enti locali, sindacati - sulla «piena decarbonizzazione». Tutti gli altri aspetti saranno approfonditi in un ulteriore incontro.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale