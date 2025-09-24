Finanziato il secondo lotto della seggiovia di Gambarie

Arrivano dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte delle novità inerenti alla seggiovia di Gambarie, con l’intento di condividere le più recenti informazioni sullo stato delle opere rispetto la ricostruzione dello storico impianto Piazza Mangeruca- Monte Scirocco che nel 2020 era stato distrutto da un incendio.

Dal Municipio la sottolineatura dei passi in avanti compiuti in quest’ultimo periodo. «Il mese scorso – viene infatti affermato – abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria, anche per il tramite del deputato Francesco Cannizzaro, il finanziamento del secondo lotto dei lavori per un importo complessivo di 3 milioni e 100 mila euro di cui 2 milioni 820 mila a carico della Regione Calabria e 280 mila a carico del Comune. Questi si aggiungono ai 900 mila euro del primo lotto, suddivisi in 685 mila euro dalla Regione e 215 mila dal Comune».

