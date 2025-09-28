Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Economia / Reggio, nuovo ruolo alle stazioni ferroviarie nella città che punta al policentrismo

Reggio, nuovo ruolo alle stazioni ferroviarie nella città che punta al policentrismo

La linea metropolitana spina dorsale del cambiamento dei trasporti: un progetto ridisegna gli spazi urbani in chiave di prossimità partendo dalla sperimentazione pilota di Archi e Gallico

Le stazioni ferroviarie come luoghi scambio sociale e intermodale. Una sorta di ritorno al passato quando la vita dei quartieri ruotava attorno a dei punti di riferimento. La filosofia di fondo? Prossimità e policentrismo in sintonia con il Masterplan lo strumento urbanistico che ridisegna la Reggio dei prossimi decenni. Il sistema di mobilità a cui il settore urbanistica sta lavorando guarda ad un obiettivo ambizioso, ma non impossibile rivendica l’assessore Paolo Malara: ridurre l’utilizzo delle vetture private, riorganizzare gli spazi per aumentare le aree destinate a verde e i luoghi pubblici di comunità. L’idea è in fase di progettazione e prevede una sperimentazione da realizzare nelle stazioni ferroviarie di Archi e Gallico. Il tutto mentre si attende l’arrivo in città (previsto per i primi di novembre) dell’architetto ecologo spagnolo spagnolo Salvatore Rueda che ha firmato la rivoluzione urbanistica di Barcellona a cui è stato affidato il Piano urbano del traffico sostenibile.
Una visione che si muove su quattro assi strategici: la linea metropolitana; l’intermodalità porto/quartieri/aeroporto; la rigenerazione delle stazioni delle aree limitrofe; la nuova gerarchia della mobilità pubblica, la mobilità attiva e mobilità privata.
