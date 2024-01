Domani sera Concerto di Capodanno al Teatro Manfroce di Palmi

Il concerto di Capodanno. Domani sera alle 21,15 il Teatro "Manfroce" di Palmi, costruito negli anni 50 del secolo scorso dall'imprenditore Rocco Sciarrone e riaperto dopo 25 anni di forzata chiusura, ospiterà la grande orchestra sinfonica di Odessa che si esibirà con il celebre pianista italiano, di origini calabresi, Giuseppe Albanese. L'appuntamento è di indubbia rilevanza considerata la presenza dei musicisti ucraini provenienti dalla città storicamente più importante, per storia, tradizioni, monumenti e rapporti culturali del Mar Nero, oggetto peraltro nelle ultime settimane di pesanti bombardamenti da parte delle forze armate russe.

Il concerto vedrà l'esecuzione delle più famose musiche di Strauss e, da parte del pianista Albanese, del concerto per pianoforte di Schumann. Gli orchestrali e il pianista terranno uno spettacolo di due ore per il quale è già sold out. "E' un appuntamento di elevato interesse musicale e culturale" spiega Antonio Gargano, presidente dell'Associazione 'Amici della musica' di Palmi "che ci consentirà di viaggiare nel tempo con le note di compositori che hanno fatto la storia della musica. E' per noi un onore ospitare Giuseppe Albanese e l'orchestra sinfonica di Odessa che suoneranno insieme travolgendoci - ne sono certo- con la loro bravura artistica".