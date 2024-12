Rai1, il Capodanno che verrà: grande attesa per lo show a Reggio I NOMI

Si avvicina il 31 dicembre ed è stato quasi ultimato l’allestimento del palco dell’«Anno che verrà», il grande show di Raiuno che saluterà il 2024 e darà il benvenuto al 2025, evento trasmesso in diretta anche su Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay e che avrà come location la suggestiva piazza Indipendenza.

Presenterà la serata Marco Liorni. Intanto è stato svelato il cast. Ai già annunciati J-Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Paolo Belli, si sono aggiunti i nomi di Big Mama, Anna Oxa, Ermal Meta, Leo Gassmann, Donatella Rettore, Los Locos, Sandy Marton, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Clementino e Romina Power.

Lo spettacolo verrà realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della tv di Stato, in collaborazione con la Regione, la Fondazione Calabria Film Commission e la Città di Reggio Calabria. Il 30 dicembre, alle 12 al Museo Archeologico si terrà la conferenza stampa, a cui interverranno: Marco Liorni, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, il presidente regionale della Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il direttore intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e l’amministratore delegato Rai Com Sergio Santo. Sempre il 30, nel pomeriggio, si svolgeranno le prove generali che potranno essere seguite dai numerosi appassionati che si troveranno sul posto.

Cresce, intanto, l’attesa per un appuntamento che vedrà davanti ai teleschermi milioni di spettatori. Si prevede uno share altissimo, come accade ogni anno.

Rivedremo, quindi, nella città dello Stretto Anna Oxa, con la sua eleganza, vincitrice di due edizioni del Festival di Sanremo. Tra i protagonisti Leo Gassmann che ha impersonato Franco Califano nella fiction a lui dedicata. Non potevano mancare i Ricchi e Poveri con la loro simpatia, Romina Power, e la rapper Big Mama, possente voce e idolo delle nuove generazioni.

Previsto anche il tutto esaurito negli alberghi e nei bed & breakfast. Lo spettacolo attirerà migliaia di turisti, anche grazie ai voli Ryanair che hanno rilanciato lo scalo del “Tito Minniti”. Reggio si “colorerà” di entusiasmo e piazza Indipendenza è pronta ad accogliere un pubblico variegato che potrà cantare e ballare fino a tarda notte. Molte le prenotazioni dalla Sicilia, e sono stati previsti anche cinque treni straordinari del Regionale Trenitalia, che partiranno dalla stazione di Reggio Calabria Centrale al termine del Capodanno RAI (fra le due e le tre della prima notte dell'anno) verso Lamezia Terme Centrale (due corse di cui una via Tropea ed una via Mileto), Cosenza (una corsa), Catanzaro Lido (due corse).

Alcuni numeri relativi al palco: l’imponente struttura avrà una larghezza di 25 metri. Oltre 500 i corpi illuminanti, distribuiti su quattro torri che faranno da cornice ad una scenografia mozzafiato. I componenti dell’orchestra Rai effettueranno il soundcheck nel vicino cineteatro “Odeon” per accordare al meglio gli strumenti.

Non è la prima volta che Reggio ospita il Capodanno targato Raiuno. Accadde nel 1998, nel 1999 e nel 2000 e in due circostanze la location prescelta fu il “PalaCalafiore”. All’epoca si esibirono Mino Reitano, Antonello Venditti, i Pooh e Massimo Ranieri. La Rai sta mandando in onda in questi giorni diversi video mostrando gli angoli più affascinanti dell’area metropolitana: il castello Aragonese, Pentidattilo, Gerace, Scilla, l’Aspromonte. Ci sarà spazio anche per le bellezze delle altre province.