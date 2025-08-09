Alla Festa della Poesia di Melicuccà risuona il canto di Lorenzo Calogero

Un progetto che guarda al pieno riconoscimento di Lorenzo Calogero nel canone letterario del ‘900 e, al contempo, propone un modello culturale partecipato in grado di rigenerare luoghi e conoscenze dentro un nuovo concetto di Sud. Questo l’orizzonte con cui ha preso il via la seconda edizione della Festa della Poesia di Melicuccà, dedicata al grande poeta Calogero, che proseguirà fino a lunedì tra confronti culturali, performance, mostre, installazioni multimediali, concerti, escursioni nei luoghi dell’artista. Primo atto – assai atteso – dell’intenso programma, curato da Lyriks, è stato lo svelamento dell’opera murale a spolvero e graffito «Viale dei Canti – Orizzonti Lorenzo Calogero», realizzato da Giuseppe Caccavale Studio in collaborazione con l’École des Arts Decoratifs – PSL Paris. Un intervento artistico di assoluto livello che ha dato il senso del lavoro concreto e incisivo che si sta svolgendo nel piccolo centro della Piana di Gioia Tauro: parole come lame nella carne viva del paese per immaginare un destino di luce.

All’inaugurazione, in piazza Ardenza, Vincenzo Oliverio, sindaco di Melicuccà, Nino Cannatà, direttore artistico, Marina Valensise, consigliere delegato Inda e già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Eleonora ed Elisa Tallone e l’artista Giuseppe Caccavale. «Questo – ha esordito il sindaco Oliverio – è un progetto di rigenerazione urbana che intende dare nuova vita ad un borgo affetto dalla malattia irreversibile dello spopolamento. Ma io spero in un miracolo e in questo senso stiamo lavorando». La grande potenza dei percorsi culturali come speranza di rinascita delle aree interne calabresi. Entusiasta Nino Cannatà, direttore artistico del progetto e anima di Lyriks, che ha rimarcato: «Siamo qui per celebrare Lorenzo Calogero nella sua comunità. Siamo al secondo anno di attività e i risultati confermano la bontà del nostro lavoro. Grazie agli eredi Calogero per l’opera svolta e grazie a quanti parteciperanno in questi giorni alle attività».