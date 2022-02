Comune di Reggio, la stasi sulle deleghe agita di nuovo lo spettro della crisi

Se ne aveva il sentore da parecchie settimane perché i tempi dilatati e l’attesa magari di un ritorno di Falcomatà a sindaco non era cosa insperata in una parte della maggioranza ma al Comune adesso tornano a essere agitate le acque Quelle deleghe non assegnate dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ufficialmente alle prese con il problema Covid e poi con il tour de force per completare la convenzione sul Palazzo di Giustizia, hanno nuovamente provocato una frattura politica all’interno di una maggioranza di centrosinistra rinnovata in ruoli e uomini ma che pur sempre resta una maggioranza a tempo perché tutto è legato al ritorno del sindaco “congelato” Giuseppe Falcomatà. Ma mente in passato- e ci riferiamo al periodo di Falcomatà- tutto sembrava giocarsi a carte nascoste adesso è tutto in pubblico Con continue esternazioni e il Partito Democratico con il capogruppo Giuseppe Sera accende nuovamente la miccia.

