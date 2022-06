Reggio Calabria, il Pd contro tutti: subito ok ai progetti Cis

«Il recente annuncio dei finanziamenti Cis per il territorio calabrese che ha deliberatamente escluso i valenti progetti presentati dalla Città Metropolitana e dal Comune costituisce una brutta pagina da chiarire al più presto. Ministero e Regione Calabria devono delle spiegazioni rispetto ai criteri utilizzati per selezionare i progetti, illustrando i motivi che hanno determinato l’esclusione di 27 progetti, 16 per la Città Metropolitana e 11 per il Comune, che avrebbero costituito una spinta davvero importante per lo sviluppo del nostro territorio». Lo afferma il segretario provinciale del PD Antonio Morabito, che rilancia: «In questi anni le amministrazioni di Città Metropolitana e Comune hanno dimostrato una grande capacità in termini progettuali. L'esclusione in blocco di tutti i progetti presentati da questo punto di vista costituisce un fatto anomalo, che peraltro evidenzia un netto sbilanciamento territoriale degli investimenti programmati dai Cis, penalizzando fortemente il territorio dell'area metropolitana. Sarebbe davvero grave se, come hanno giustamente denunciato i due sindaci f.f. della Città Metropolitana e del Comune, per l'individuazione dei progetti da selezionare si fosse seguito un criterio di indirizzo politico piuttosto che una parametrazione tecnica di merito rispetto alla valenza strategica delle idee progettuali presentate».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata