Troppe domande in stand-by, nuovo rinvio a Reggio per il bando imprese

Rinvio lunghissimo per l’erogazione dei contributi alle aziende nell’ambito del progetto sull’economia circolare. Il Comune, contrariamente a quella che sembrava essere la tendenza ha deciso di prorogare ancora il tempo per istruire e definire le pratiche. Ci sarà tempo fino al 12 dicembre in quando molte delle istanze sono ancora nella fase di bozza e le somme non state impegnate. La misura è inserita nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Pon Metro Città Metropolitane 2014 – 2020 e prevede la concessione di contributi alle Pmi per la realizzazione di interventi nell’ambito dell’economia circolare. A maggio scorso si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti delle Pmi per la transizione verso l’economica circolare, poi a giugno il primo rinvio fino a settembre e adesso quello fino a dicembre. Resta sempre inteso che tutto il percorso dovrà essere concluso entro il settembre del prossimo anno ma da Palazzo San Giorgio si predica ottimismo.

