Ue, Princi nominata presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale

A poche ore dall’insediamento, importante riconoscimento per l’eurodeputata calabrese di Forza Italia Giusi Princi, membro del PPE, designata come Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Asia Centrale.

«Ringrazio il capo delegazione Martusciello e tutto il PPE che ha sostenuto la mia nomina. Questa investitura rappresenterà un'importante occasione per rafforzare i rapporti tra l’Europa e i Paesi dell’Asia Centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Mongolia».

«L’importante delega - continua l’europarlamentare - mi investirà di ulteriore responsabilità, sarà uno strumento cruciale di diplomazia parlamentare, e mi consentirà di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo e nella stabilità del continente asiatico con l'obiettivo di consolidare le relazioni politiche e sociali in un’area strategica ricca di storia e di tradizione, divenuta centrale per questioni di sicurezza e di stabilità». «Mi impegnerò a visitare i Paesi interessati - afferma l’Onorevole Giusi Princi - tessendo relazioni diplomatiche con i rappresentanti delle più alte istituzioni locali, per rafforzare le relazioni bilaterali tra l'UE e i Paesi dell’Asia centrale».