Alta velocità in Calabria, da Reggio il Pd attacca Occhiuto e il governo nazionale: "Serve fare fronte comune" VIDEO

Il tema dell’alta velocità in Calabria è stato al centro di un incontro promosso dal Pd a Reggio al quale hanno partecipato, tra gli altri, il professore dell’università Mediterranea Francesco Russo, il senatore e segretario regionale democrat Nicola Irto e il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

Due i grandi temi affrontati nel corso del dibattito: i finanziamenti, che al momento non ci sono, e il tracciato che l’infrastruttura dovrebbe seguire per collegare nel minor tempo possibile Roma a Reggio Calabria.

Per entrambi le questioni, il Partito democratico ha attaccato il governo Meloni, reo di «avere abbandonato la Calabria» e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, criticato per avere in un primo momento «negato l’assenza dei fondi per la realizzazione dell’opera».

Il Pd, quindi, ha chiesto a Occhiuto di «fare fronte comune in questa battaglia per la Calabria» e che il tema dell’Alta velocità in Calabria torni nell’agenda politica nazionale.