Fine settimana intenso per la politica di Reggio Calabria: il Pd indaga sull’Alta Velocità, FI allarga lo sguardo all’Europa

Il clima elettorale che si sta scaldando ha un effetto moltiplicatore sulle iniziative politiche in città. Comincia questa mattina il Partito Democratico che invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare a un incontro importante sul futuro dei trasporti ferroviari in Calabria. Dalle ore 9.30, infatti, presso il Cine Teatro Metropolitano di Piazza Garibaldi si parlerà di «Alta Velocità: opportunità di cambiamento o ennesima occasione mancata?».

Durante la conferenza, il Pd affronterà le prospettive di sviluppo della rete ferroviaria calabrese, con particolare attenzione all’Alta Velocità, un’infrastruttura fondamentale per il futuro della nostra regione che – secondo la visione dei dem – il governo di centrodestra non pare intenzionato a realizzare.

E se oggi il Pd punta sull’Alta Velocità, FI risponde domani con «La Calabria vola in Europa. Tutti i risultati». Sarà questo, infatti, il tema della conferenza stampa indetta per domani mattina nella sede del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, alle ore 10, nel corso della quale «spiegheremo quali risultati ottenuti finora oltre confine e qual è stato quello che abbiamo definito “l’effetto Bruxelles”, vale a dire le ricadute concrete che avrà il territorio dopo il cruciale meeting internazionale tenutosi nei giorni scorsi presso la sede del Parlamento Europeo con le autorità di diversi Paesi».