Reggio Calabria, Armando Neri: «La Lega darà risposte alla città»

Armando Neri è il nuovo commissario cittadino della Lega. «Ho abbracciato questa sfida per voglia di rinnovamento – spiega Neri –. Ho scelto la Lega perché lavoro per Reggio e la Calabria e perché sono convinto che la Lega può essere una risposta ai tanti problemi della nostra città. Lo testimoniano i tanti investimenti importanti (infrastrutture ferroviarie, stradali e marittime) che il Governo ha inserito per la Calabria oltre naturalmente al Ponte e ai fondi per le opere compensative. Tutto ciò al di là delle fake news diffuse dal Pd. Sull’Alta Velocità, per esempio, non è stato tolto neppure un centesimo: fino a Praia tutto procede bene e nessun fondo è stato sottratto. La Lega, al netto di questi investimenti, ha voluto altri 48 mln dal Pnrr per elettrificazione della banchina di levante del porto Gioia». La dichiarazione d’amore di Armando Neri nei confronti di Salvini non poteva che passare dal Ponte, «che sarà il volano di sviluppo per tutto il Sud, dopo l’ok del Cipess apriranno i cantieri e il Ponte creerà sviluppo e lavoro. E non è vero che bisogna fare prima il resto e poi il Ponte. Deve essere tutto programmato». E bolla come «ricorsi ideologici», quelli presentati al Tar dai sindaci Falcomatà e Caminiti che «dovrebbero pagare di tasca loro gli avvocati».