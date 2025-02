Reggio, la Città Metropolitana diventa un caso nazionale

Si è riunita a Roma il coordinamento Anci delle Città Metropolitane. Una riunione cui hanno partecipato 14 sindaci metropolitani e che era stata convocata proprio per discutere delle modifiche che dovrebbero essere apportate alle Città Metropolitane per renderle uno strumento ancora più utile allo sviluppo dei rispettivi territori. Una delle idee in campo è stata quella che i sindaci dei capoluoghi continuassero a essere anche sindaci metropolitani e poi sul tavolo c’erano tante altre proposte. Mentre, dunque, si discuteva delle migliorie che si dovrebbero apportare alle “nuove” Città Metropolitane, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sganciato una “bomba”: «Mi fa piacere guardare al futuro dei nostri Enti, tuttavia voglio segnalare che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ancora non è una vera Città metropolitana, perché attende dal 2016 deleghe, funzioni e personale dalla Regione Calabria per potere funzionare come le altre città metropolitana italiane. Abbiamo avuto tanta pazienza, forse anche troppa, ma adesso è finita. Questa è una situazione davvero insostenibile».