Gioia Tauro, si dimette Natina Stillitano: minoranza in crisi?

Modificando il titolo di una celebre poesia di Leopardi, la quiete “prima” della tempesta – da parte di un’opposizione consiliare che da qualche settimana è totalmente silente rispetto a un dibattito politico per mesi a dir poco scoppiettante – deflagra in tutta la sua inaspettata potenza con le improvvise dimissioni della giovane consigliera, capogruppo di “Nuovi Orizzonti”, Natina Stillitano, destinata a cambiare radicalmente la geografia dell’assise cittadina.

Stillitano, prima eletta della coalizione a sostegno del candidato sindaco Rosario Schiavone con ben 248 preferenze nella lista che aveva preso il nome dal contenitore politico “Alleanza Gioiese”, ha gettato la spugna senza neanche attendere i lavori del prossimo civico consesso, convocato per il 18 febbraio, e, almeno fino ad oggi, senza dare pubblicamente conto delle motivazioni, politiche o personali che siano, che l’hanno spinta a prendere una decisione così drastica.

Resta la certezza che quando il forfeit riguarda giovani di belle speranze che si sono messi in gioco per la prima volta a beneficio della cosa pubblica, ciò rappresenta una vera e propria sconfitta per tutti, specie per la politica dalla quale le nuove generazioni continuano a tenersi a distanza.