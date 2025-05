Approvato il rendiconto 2024. “Siderno è tornata alla normalità”

È passata con i voti della maggioranza l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e il ripiano del disavanzo di amministrazione 2024, nella seduta consiliare che si è tenuta ieri mattina. In apertura è stato l’assessore al Bilancio, Pietro Sgarlato, a esporre la dettagliata relazione sullo strumento contabile che ha concluso il processo di programmazione avviato con il Dup. Un rendiconto, che su otto parametri di deficitarietà, ne ha rispettati ben sette.

«L’esercizio 2024 – ha premesso l’assessore Sgarlato – si è chiuso con un risultato di amministrazione di 28.933.571,99 euro che, a seguito degli accantonamenti previsti dalla normativa contabile, presenta una parte disponibile finale negativa pari a -7.940.105,81 euro. Il risultato finale negativo, che risulta inferiore rispetto ai 9 milioni di euro circa dell’esercizio precedente, è generato dalla stratificazione di disavanzi precedenti accumulati nel tempo. In particolare – ha precisato – riaccertamento straordinario dei residui di 4.343.170,69 euro da coprire in altre venti rate annue di 217.150,54 euro; calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità di 684.492,91 euro da coprire in altre dodici rate annue di 57.041,07 euro; reiscrizione del Fondo anticipazione di liquidità di 2.473.272,19 euro da coprire in altre nove rate annue di 274.808,21 euro; quota liberata da Fondo anticipazione di liquidità 2024 di 439.170,02 euro coperto utilizzando la quota di Fal che lo ha generato, come previsto dalla normativa».

