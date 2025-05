“Melito bene comune” si presenta, mentre Patrizia Crea ricorre al Tar

Un candidato si presenta, un altro ricorre al Tar. Per il momento viaggiano in direzioni diverse i candidati a sindaco di Melito. Tra i due leader, ad avere un problema piuttosto spinoso in mano è Patrizia Crea, la cui lista “L’onda del riscatto” è stata ricusata a poche ore dalla consegna alla commissione elettorale, sembra per vizi di forma. La stessa commissione, cui era stata inoltrata richiesta di riesame della decisione assunta, ha rigettato l’istanza, aprendo di fatto la strada per il ricorso al Tar. Cosa che è stata fatta già ieri.

Per la relativa decisione non occorrerà attendere molto: con la data delle elezioni che si avvicina, saranno necessari pochi giorni per sapere se la civica che si richiama ai valori del centrodestra sarà riammessa nella competizione o meno. In caso di valutazione negativa resterebbe aperta la porta del Consiglio di Stato, il cui pronunciamento definitivo arriverebbe nel giro di qualche giorno.

