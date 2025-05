Autismo, a Reggio Calabria finalmente una soluzione alle dolorose richieste delle famiglie

«Oggi è davvero un bel giorno per coloro che convivono con i disturbi dello spettro autistico, perché siamo riusciti, lavorando in sinergia d’intenti con le parti, a ottenere un grande risultato: l’individuazione di percorsi e risorse necessarie per la realizzazione di progetti sperimentali mirati a migliorare le condizioni di salute dei soggetti autistici del territorio». A dirlo l’on. Francesco Cannizzaro, promotore di un tavolo tecnico all’Asp, al termine del quale si è registrata una svolta nel complesso iter di supporto alle famiglie di soggetti autistici.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale