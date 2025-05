Delianuova rischia l’isolamento «Mettere in sicurezza la viabilità»

Il consigliere regionale Giovanni Muraca (Pd) ha depositato un’interrogazione a risposta immediata alla Giunta regionale per sollecitare interventi urgenti volti a mettere in sicurezza la viabilità e prevenire il rischio di isolamento del comune di Delianuova, gravemente colpito dalle recenti frane.

Il territorio di Delianuova e delle aree circostanti versa da anni in una situazione di precarietà e dissesto, ulteriormente aggravata dai danni causati dagli eventi meteorologici avversi verificatisi negli scorsi mesi di gennaio e febbraio.

