Panel "Giovani, lavoro e intelligenza artificiale", Calabrese: «Forte impegno per far nascere opportunità occupazionali»

Lo ha detto l’assessore alle Politiche del lavoro Giovanni Calabrese , intervenendo, stamattina a Reggio Calabria, durante il panel “Giovani, lavoro e intelligenza artificiale. Dal banco di scuola al mercato del lavoro: viaggio tra competenze, digitale e inclusione” all’interno della seconda edizione del tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza “Il lavoro viaggia con noi” promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con i Consigli provinciali dell’Ordine e l’Associazione nazionale giovani consulenti del Lavoro, con la presenza di scuole, università, Cpi, e Ufficio scolastico provinciale.

“Abbiamo una forte responsabilità verso i nostri giovani che devono essere messi nelle condizioni di poter rimanere a vivere e lavorare in Calabria. Sento quindi forte l’impegno per far nascere opportunità di lavoro e mettere in campo misure politiche fondamentali per produrre occupazioni nella nostra bellissima Regione”.

“Sono alla guida dell’assessorato regionale al lavoro e credo che in questi ultimi anni si è pensato poco alle politiche attive del lavoro. Oggi con l’impegno comune del presidente Roberto Occhiuto e di tutto il Dipartimento Lavoro, con il dirigente generale Fortunato Varone, siamo impegnati a creare le condizioni per invertire la tendenza. In tal senso, abbiamo, innanzitutto, elaborato una legge sulle politiche attive del lavoro, frutto anche di confronto con i consulenti del lavoro, con i sindacati, con le imprese, abbiamo anche predisposto il Piano per l’occupazione della Calabria che metterà a disposizione fondi necessari per creare nuova occupazione, ma, soprattutto, stiamo studiando quel fenomeno negativo che ogni anno vede 10.000 giovani calabresi in età lavorativa lasciare la Calabria.

“Perciò – ha rimarcato l’assessore Calabrese rivolgendosi ai numerosi giovani presenti in Piazza Duomo – voglio dirvi di non scoraggiarvi per il vostro futuro e di non cadere nello stereotipo che in Calabria non si può lavorare. Abbiamo avviato una serie di misure come l’Avviso Transformer, che consente di poter trasformare i contratti a tempo determinato, i contratti atipici, in contratti a tempo indeterminato per darvi sicurezza e stabilità. In itinere – ha concluso – altri progetti importanti che riguardano l’autoimprenditorialità, la formazione professionale, e il mondo della scuola”.