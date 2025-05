Caulonia, l’Anas insiste sul tracciato del progetto della variante alla Statale 106

«Stiamo proseguendo il percorso di dialogo e confronto interistituzionale, del quale sono stato promotore, per dare voce al territorio in merito alla nuova variante della Statale 106 che attraversa la città di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500, per individuare una soluzione più adeguata possibile alle istanze dei comuni della Vallata dello Stilaro-Allaro».

Così Franco Cagliuso, sindaco di Caulonia, dopo l’incontro di sabato nella Biblioteca, in merito alla riunione che oggi si terrà a Catanzaro, per la quale ha ringraziato il consigliere regionale Salvatore Cirillo e l’on. Francesco Cannizzaro, «che saranno presenti al tavolo».

