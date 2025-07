Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace: i giovani la nostra speranza, il nostro futuro dipende dalla politica

«La politica deve riappropriarsi della verità dei fatti, senza guardare al passato deve essere positiva per un futuro, quello delle prossime amministrative, che deve rappresentare una meta a cui ognuno di noi oggi deve guardare con la consapevolezza di premiare competenze e merito. Platone sosteneva che il compito di governare spettasse ai sapienti e ancora oggi questa affermazione è vera. Il modello di Stato proposto dal filosofo si è rivelato profetico. Platone immaginava uno Stato perfetto, basato su un’idea di miglioramento continuo. Egli considerava il bene non solo come un valore positivo, ma anche come uno strumento per trasformare il negativo in positivo, attraverso un’analisi critica. Noi come classe dirigente abbiamo questa responsabilità, di portare avanti e formare una collettività basata su competenze e professionalità». Muove da questa premessa “alta” il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace per rilanciare la stagione dei concorsi.

