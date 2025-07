Progetti Pnrr quasi al traguardo, Comune di Reggio Calabria e Metro City brindano

Il 13 luglio è una data significativa per l’Europa. In questa data, nel 2021, il Consiglio d’Europa varò ufficialmente il Pnrr. Quindi, a quattro anni da allora e a uno dalla scadenza (2026), è possibile fare un primo bilancio degli interventi programmati, in particolare a livello locale.

A Reggio si registra un’ottima situazione del Pnrr sia per gli interventi della Città metropolitana sia per quelli del Comune. I dati Regis al 31 marzo 2025 mostrano 46 progetti del capoluogo e 50 afferenti all’ente metropolitano.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale