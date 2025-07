Reggio Calabria, il vicesindaco metropolitano Versace: «Bisogna fermare l’eutanasia sociale dei piccoli comuni delle aree interne»

«Col governo Meloni oltre 1.500 comuni sono destinati a sparire, a 5 milioni di persone che vivono nelle aree interne verranno negati diritti e risorse. Lo strumento di questo “killeraggio” è il nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021/2027, in cui il governo, garantendo lo stanziamento di ulteriori 310 milioni di euro, prevede un percorso di spopolamento irreversibile». La denuncia è del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il quale evidenzia che «secondo il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, molti comuni che si trovano lontani dai centri dove ci sono i servizi essenziali vanno assistiti in un percorso di declino e non possono aspirare a un’inversione di tendenza. È inaccettabile – prosegue il vicesindaco – che il governo presenti come ineluttabile una scelta politica scellerata».

