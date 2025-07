Giusi Princi in visita nelle carceri di Reggio Calabria: “Facciamo rete per un sistema più umano e più giusto”

“La visita – prosegue l’eurodeputata – ha rappresentato un importante momento di ascolto e confronto diretto con il personale penitenziario e con i detenuti. Un’occasione per raccogliere bisogni, proposte e testimonianze. Ringrazio l’Osservatorio Carceri della Camera Penale ‘Sardiello’ per il coinvolgimento in questa visita: un invito che ho subito accolto con responsabilità perché credo sia fondamentale mantenere alta l’attenzione istituzionale su un tema così rilevante. Una condizione detentiva equa e rispettosa rappresenta un presupposto essenziale per la costruzione di una società più giusta. Parallelamente all’esecuzione della pena, è necessario promuovere percorsi di reinserimento sociale, anche attraverso opportunità lavorative che rappresentano una concreta forma di riscatto e di crescita personale”.

“Sovraffollamento e carenze di organico – evidenzia Giusi Princi – sono tra le criticità più gravi che affliggono l’intero sistema penitenziario, in Calabria, in Italia, in Europa, come da monito della Corte di Strasburgo. Proprio per questo, diventa ancora più evidente il valore del lavoro quotidiano svolto da operatori che si trovano ad agire in contesti spesso emergenziali. Direttori, Polizia penitenziaria, funzionari giuridico-pedagogici, personale sanitario e amministrativo: una comunità fatta di donne e uomini che, con impegno, responsabilità e dedizione, operano ogni giorno per rendere il carcere un luogo di crescita e di cambiamento. Il loro lavoro silenzioso e prezioso va sostenuto con forza, perché solo così si può davvero restituire alla società persone nuove e consapevoli. Ho avuto modo di visitare anche le aree sanitarie, dove ho potuto apprezzare le prestazioni specialistiche offerte e l’introduzione del servizio di telemedicina, attivato dall’Asp di Reggio Calabria in tutti gli istituti penitenziari e già operativo presso le sedi di Arghillà e San Pietro. Si tratta di un primato in Calabria, che merita di essere valorizzato. Un sentito ringraziamento – prosegue – va al dottor Nicola Pangallo, Coordinatore della Medicina Penitenziaria dell’Asp reggina, per il lavoro svolto con grande responsabilità insieme a tutto il personale sanitario, che opera in condizioni di oggettiva carenza di organico. Un lavoro svolto in trincea, affrontando molteplici difficoltà, con serietà, professionalità e dedizione”.