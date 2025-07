Dializzati “esuli” in altri comuni di Reggio Calabria, Muraca incalza Asp e Regione

Un appello per rivendicare il diritto alla salute e ricevere le cure sanitarie senza doversi spostare in altri Comuni. Il consigliere regionale Pd, Giovanni Muraca abbraccia la causa dei pazienti dializzati e incalza Asp e Regione. «È grave e inaccettabile che, a distanza di mesi, la richiesta formale dell’Asp di Reggio Calabria per l'aumento dei posti rene sul territorio non abbia ancora ricevuto alcuna risposta dalla Regione», la denuncia arriva dal consigliere dem che nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di pazienti dializzati attualmente in cura al centro territoriale “Dialisi San Giorgio”, accompagnati dal coordinatore regionale della Fintred, Francesco Puntillo.

