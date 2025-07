Inclusione, la ministra Locatelli incontra sindaci e Girasoli della Locride

«Quando abbiamo qualcuno vicino che crede in noi, che ci incoraggia, che ci apre le porte per dimostrare quello che valiamo e quindi, le nostre capacità, competenze, talenti, potenzialità e non i limiti, allora dimostriamo davvero quanto valiamo e questo è il patrimonio più grande che ha il nostro Paese, la nostra Calabria e il territorio della Locride». Queste le parole della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenuta martedì sera all’incontro con i Girasoli della Locride Special Olympics, consolidata realtà associativa nella Locride nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. L’evento - al quale hanno preso parte diverse associazioni, autorità civili e militari - è stato organizzato dall’Associazione dei Comuni della Locride e dai Girasoli della Locride Special Olympics, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali sul tema dei diritti delle persone con disabilità, un momento di confronto, al fine di raccogliere le istanze e le riflessioni provenienti dal territorio.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale