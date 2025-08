Comune di Reggio Calabria, via libera del Consiglio all’assestamento del Bilancio

Il Consiglio comunale ha dato via libera all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. Il Consiglio ha, inoltre, approvato la modifica del Regolamento comunale per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare in relazione all’istituzione della Consulta “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso” e al progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione di nuovi tratti di strada in via Cappellieri, nel quartiere Gallico, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro. Disco verde, infine, agli studi di microzonazione sismica di primo livello, a una modifica al Piano delle alienazioni immobiliari e al riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio.

