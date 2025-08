Occhiuto agli Stati generali del Sud di FI: la politica deve avere capacità di guidare i processi

«La politica deve avere la capacità, gli attributi, il coraggio di guidare i processi, nel rispetto della magistratura, nel rispetto delle indagini. Ma deve avere il coraggio di fare scelte che restituiscano agli elettori il dovere, il diritto di scegliere chi li deve governare. E quindi ho fatto quello che alcuni forse hanno ritenuto un atto coraggioso. Ma guardate, se uno non ha coraggio non può governare la Calabria. In Calabria il coraggio è un prerequisito». Lo ha detto il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia in programma da oggi a domenica a Villa San Giovanni alla presenza del segretario nazionale del partito Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

«Ad una giornalista - ha aggiunto - ho scritto che aveva fatto male a vendere la pelle dell’orso in anticipo anche perché, prima di farlo, bisognava misurare non la pelle dell’orso, ma quelle cose che sono come la pelle ma hanno una vocale diversa».